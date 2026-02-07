Editoria | Picierno ' auguri a Itabloid certa sapranno farsi ascoltare'

La nascita di un nuovo giornale suscita sempre curiosità. Questa volta, a commentare il fatto, la deputata Picierno ha detto che le persone che lavorano dietro a Itabloid sapranno farsi ascoltare e farsi conoscere nel panorama dell’informazione. Non sono mancate le parole di augurio, che arrivano in un momento in cui il mondo dell’editoria cerca di rinnovarsi e di trovare nuove strade.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Ogni volta che nasce un giornale c'è sempre una storia nuova che comincia. Quando nasce dal lavoro e dalla visione delle donne, è una storia che merita un'attenzione speciale. Dare spazio al talento femminile nell'informazione significa rafforzare la democrazia e renderla più forte. Alla Redazione e all'Associazione Giornaliste italiane va il mio più sincero augurio di buon lavoro, con la certezza che sapranno farsi ascoltare”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, su Itabloid. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Editoria: Picierno, 'auguri a Itabloid, certa sapranno farsi ascoltare' Approfondimenti su Itabloid News Editoria: Bignami, 'Itabloid arricchisce informazione e democrazia' Questa mattina a Roma è nato un nuovo giornale chiamato 'Itabloid'. Editoria: Roccella, 'Itabloid per creatività e talento donne' La ministra per le Pari opportunità si mostra soddisfatta per il lancio di ‘Itabloid’, il nuovo progetto che punta a valorizzare la creatività e il talento delle donne nel mondo dell’informazione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. È stato presentato a Villa Fogliano il primo premio per l’editoria sportiva digitale “Digital Invictus”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Latina in collaborazione con le librerie Feltrinelli, Mondadori, Sicconi e La mia Libreria, con il patrocinio del Ministero per l facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.