Editoria | Mieli Fdi ' Itabloid spazio libero e dinamico'

Questa mattina a Roma è nata ufficialmente la nuova testata giornalistica Itabloid. Il progetto, promosso da Giornaliste italiane, punta a creare uno spazio libero e dinamico per l’informazione. Mieli di Fratelli d’Italia ha fatto gli auguri ai nuovi giornalisti, che si preparano a portare avanti questa sfida con entusiasmo.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Oggi nasce la nuova testata d'informazione giornalista Itabloid. Buon lavoro a Giornaliste italiane per questo nuovo e coraggioso progetto. L'impegno del presidente Paola Ferazzoli, del direttore responsabile Mikaela Zanzi e del direttore editoriale Elisabetta Mancini nel creare uno spazio libero, dinamico e innovativo con contenuti giornalistici di qualità merita riconoscimento. A ITabloid e a tutte le giornaliste che ne fanno parte buon lavoro per questa bellissima avventura editoriale". Così in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli.

