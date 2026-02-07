Editoria | Gelmini ' ITabloid sguardo nuovo su universo femminile'

Nata a Roma, la nuova testata ITabloid si rivolge alle donne e promette di portare un modo diverso di raccontare il mondo femminile. La notizia arriva direttamente dalle giornaliste italiane, che hanno deciso di lanciare questa iniziativa per offrire uno sguardo fresco e diretto su tematiche che spesso vengono trascurate. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni, mentre già si parla di un’attenzione particolare ai temi di attualità e cultura femminile.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La nascita di una testata come ITabloid a cura di Giornaliste italiane è una bella notizia. Uno sguardo nuovo, non solo sull'universo femminile, ma su tutto ciò che ci circonda. Perché l'informazione ha bisogno del talento e della creatività delle donne. Buon lavoro!" Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati.

