Editoria | Ciriani ' Italbloid voce libera e punto di vista interessante'
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Giornaliste italiane è una bella realtà, attiva, dinamica ed intraprendente che a partire da oggi dà vita a 'Itabloid'. Sono certo che la testata sarà una voce libera con un punto di vista interessante. Ad maiora”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Giornaliste italiane
Editoria: Meloni, 'in bocca al lupo a Italbloid'
