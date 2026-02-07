Eberron | Forge of the Artificer – La Recensione | magia e tecnologia unite rivoluzionano D&D

Un nuovo manuale arriva per appassionati di D&D: si chiama Eberron: Forge of the Artificer. È il libro che molti stavano aspettando, tra ingranaggi, polvere da sparo e atmosfere steampunk. Offre regole innovative che uniscono magia e tecnologia, portando il mondo di Eberron in una nuova era. I giocatori potranno esplorare ambientazioni più moderne e rivoluzionare le proprie campagne con strumenti e personaggi ispirati alle invenzioni degli artigiani.

Eberron: Forge of the Artificer è il manuale che i numerosissimi appassionati di olio, ingranaggi e polvere da sparo stavano aspettando per traghettare le atmosfere steampunk e noir del ben più corposo Eberron: Rinascita dopo l'Ultima Guerra ( Eberron: Rising from the Last War ) nel mondo delle nuove regole di D&D ( 2024 ). Pubblicato globalmente il 9 dicembre 2025 (dopo un rinvio dovuto a problemi di stampa), il manuale si pone ovviamente non come un sostituto, ma come un compendio essenziale al precedente (pubblicato ufficialmente in Italia da Asmodee nel marzo 2021) per chi vuole giocare un Artificiere declinandone le abilità in modi del tutto nuovi, con nuove razze e sottoclassi; o, anche, per i Master che necessitano nuove ispirazioni per location, Bastioni o personaggi, desiderosi di ambientare mistiche campagne tecnologiche nel mondo di Keith Baker.

