EA SPORTS FC 26 arriva il Team 2 Future Stars | Calafiori e Nico Paz tra i protagonisti

EA SPORTS FC 26 presenta ufficialmente il Team 2 Future Stars, con Calafiori e Nico Paz tra i protagonisti. L’azienda ha svelato i nomi dei giovani talenti Under 23 scelti quest’anno, confermando l’appuntamento annuale dedicato ai migliori promettenti del calcio mondiale. La lista include alcuni dei giocatori più attesi, pronti a mettersi in mostra con nuove carte speciali nel videogioco.

EA SPORTS ha svelato ufficialmente il Team 2 delle Future Stars per FC 26, consolidando l’appuntamento annuale dedicato ai migliori talenti Under 23 del panorama calcistico mondiale. Dopo il lancio della prima squadra la scorsa settimana, la nuova selezione introduce una serie di oggetti giocatore con valutazioni potenziate, riflettendo il potenziale delle giovani promesse destinate a diventare i top player di domani. GLI AZZURRI E LE STELLE DELLA SERIE A – All’interno del roster spiccano nomi di forte interesse per il pubblico italiano. Tra i protagonisti del Team 2 troviamo Riccardo Calafiori (Arsenal), ormai punto fermo della Nazionale, e Nico Paz, il talento del Como che sta incantando in Serie A.🔗 Leggi su Como1907news.com

La seconda settimana della promozione FC 26 si fa più ricca, con il lancio del Team 2 Future Stars.

