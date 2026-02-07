È nata a Cavalese a 20 minuti da Predazzo sede delle gare del salto con gli sci E per coronare il sogno a cinque cerchi ha dovuto prendere una decisione difficile

Annika Sieff, originaria di Varena, ha deciso di affrontare un passo importante per realizzare il suo sogno olimpico. Cresciuta a Cavalese, vicino alle piste del salto con gli sci di Predazzo, ora gareggia proprio lì, dove tutto è cominciato. La giovane ha dovuto prendere una scelta difficile, ma ha scelto di seguire la passione e di lottare per il suo obiettivo.

O riginaria di Varena, a pochi minuti da Cavalese, Annika Sieff vive oggi l’emozione di gareggiare esattamente dove tutto è iniziato. La saltatrice delle Fiamme Oro affronta la prova sul trampolino HS107 di Predazzo con la consapevolezza di chi gioca in casa, sostenuta da una valle che ha seguito ogni sua evoluzione fin dai primi salti. L’obiettivo olimpico di Milano Cortina 2026 è diventato una missione prioritaria nel 2023, quando l’atleta ha deciso di abbandonare la combinata nordica per puntare tutto sulla specialità del salto speciale, garantendosi così la partecipazione ai Giochi di casa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - È nata a Cavalese, a 20 minuti da Predazzo, sede delle gare del salto con gli sci. E per coronare il sogno a cinque cerchi ha dovuto prendere una decisione difficile Approfondimenti su Cavalese Varena Salto con gli sci, l’Italia salterà la prima tappa della Tournée. Allenamenti a Predazzo per gli azzurri Bilotti, un sogno a cinque cerchi. Dalle gare dei carretti a Barbiano a frenatore azzurro di bob a 4 Lorenzo Bilotti, il bob di Barbiano, si prepara a vivere i suoi terzi Giochi Olimpici invernali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cavalese Varena Argomenti discussi: Dalle valli ladine alla Val di Fiemme: la Fiamma Olimpica è arrivata a Cavalese per la 52ma tappa; Inaugurazione Centro Intermodale Cavalese per il progetto BRT; Ospedale di Cavalese, consegnata la bandiera di Milano Cortina 2026; Powervolley e spirito olimpico: Angelescu tedofora a Cavalese. Cavalese, nuova Tac grazie al Pnrr. E una nuova residenza per i mediciÈ stata acquistata grazie ai fondi Pnrr la nuova strumentazione diagnostica operativa all'ospedale di Fiemme. Si tratta di una nuova TAC di ultima generazione e di una nuova apparecchiatura per la ... rainews.it IL BENVENUTO DI ORLER ALLE OLIMPIADI Cavalese, sala stampa per i giornalisti che seguono le Olimpiadi Milano Cortina che si svolgono in parte in Valle di Fiemme. Gli ospiti sono accolti dalle foto di Pierluigi Orler. La frequenterò ancor più volentieri!!! C facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.