La poesia sembra sempre più lontana dall’attenzione quotidiana. Matteo Marchesini si chiede: che cosa è diventata la poesia in Italia oggi? Un tempo considerata un’arte fondamentale, ora sembra appannaggio di pochi. Nel suo nuovo libro, l’autore prova a capire se la poesia riesce ancora a trovare spazio tra le parole e le pagine di tutti i giorni.

Dov’è oggi la poesia? O più precisamente “che cos’è la poesia contemporanea in Italia”? E’ quest’ultima la domanda che dà il titolo all’ultimo libro di Matteo Marchesini. Un libro che, per recensirlo, dovrei leggere le sue trecento pagine, cioè rileggere la maggior parte degli articoli sulla poesia letti quando sono stati scritti negli ultimi dieci anni. Ma questa non è una recensione. E’ solo una breve ripresa, o un occasionale riuso del tema, affrontato storicamente più che teoricamente. Sorprendente è subito, per cominciare, l’epigrafe da Guido Piovene che Marchesini ha scelto per farsi capire: poco più di venti righe scritte nel 1962 e che è impossibile non citare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - E la poesia? Sulla probabile scomparsa del più essenziale genere letterario

Approfondimenti su Poesia Contemporanea

Questa mattina al Palazzo della Cultura si è tenuto un evento dedicato a Sant’Agata, tra poesia, musica e storie femminili.

Il Caffè Letterario Horafelix invita sabato 31 gennaio, a partire dalle 16:30, agli incontri di “Beat Bop”, un evento dedicato alla poesia contemporanea.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Poesia Contemporanea

Argomenti discussi: #Mappe. Scrittura a mano di poesia su mura d’interni; Ghali e la poesia sulla pace: il post sui social prima delle Olimpiadi; Ghali e la poesia sulla pace. Ma esplode il caso: Mai citato dai commentatori Rai e nessun primo piano; Olimpiadi Invernali, Ghali e la polemica social: La mia poesia sulla pace, la lingua araba era di troppo.

La poesia è contro i tempi, altrimenti è intrattenimento. Dialogo tra Gianfranco Lauretano & Salvatore RitrovatoCosa significa oggi scrivere poesia? Una proposta oltre la poesia di ricerca e quella neo ermetica: ritornare al Novecento ... pangea.news

Quando la poesia sudcoreana torna a cantare (e perché il K-pop c’entra più di quanto sembri)Intervista esclusiva al professor Choi Dongho: dalla poesia coreana al MIT di Boston, una riflessione sul ritorno della parola come canto, sul K-pop come sintomo culturale e sul futuro umano nell’era ... panorama.it

Ilbellodellusato. Sofiane Pamart · Poesía. Poesia Alzate Richard Ginori originali anni ‘30. Molto probabile visto la dicitura che fosse un omaggio commerciale, forse un premio fedeltà o regalo per i clienti. Solo 2 pezzi, ora disponibili nel nostro negozio!! Vi as facebook