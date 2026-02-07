È il compleanno della sua bambina ingegnere muore in azienda schiacciato da una lastra

Una giornata di festa si trasforma in tragedia a Treviglio. Dinu Florin Craiu, ingegnere di 57 anni originario della Romania, muore schiacciato da una lastra in azienda. L’incidente avviene giovedì mattina, intorno alle 8, nella sede della Prismag di Cambiago, e lascia tutti senza parole. La vittima stava lavorando quando un peso improvviso gli è caduto addosso, causando ferite fatali. La sua famiglia, che oggi festeggiava il compleanno della figlia, si trova ora a piang

Regna lo sconcerto a Treviglio per la terribile morte di Dinu Florin Craiu. L’ingegnere 57enne – originario della Romania – è deceduto giovedì mattina intorno alle 8, a seguito di un grave incidente sul lavoro presso la Prismag di Cambiago. Secondo le prime ricostruzioni, una lastra lo avrebbe.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Treviglio piange un ingegnere di 57 anni morto sul lavoro.

Inizia con una tragedia una giornata di lavoro in un cantiere vicino a Milano.

