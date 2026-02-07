E Giannelli emozionati dopo la cerimonia olimpica | il trionfo del volley italiano

Dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gli atleti italiani sono usciti tra gli applausi. Tra loro, Giannelli ha mostrato tutta la sua emozione, con il volto che tradiva la gioia per il trionfo del volley italiano. La festa è appena iniziata, ma già si sente l’energia di una squadra che vuole lasciare il segno.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha rappresentato un momento di grande richiamo mediatico e di forte coinvolgimento emotivo, mettendo in risalto il valore e la passione degli atleti italiani. La serata ha celebrato non solo l’avvio ufficiale dell’evento, ma anche i successi e l’impegno della squadra azzurra di pallavolo, che ha vissuto un’intensa esperienza ricca di emozioni e simbologie. Tra i protagonisti della serata, sei atleti della nazionale di pallavolo, che hanno rappresentato con orgoglio e entusiasmo l’Italia. La squadra femminile si è distinta grazie alla presenza della capitana Anna Danesi, accompagnata dalle compagne Paola Egonu e Carlotta Cambi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Orgogliosi di voi ieri, oggi e domani. Ieri sera a San Siro Luca Porro e Simone Anzani, insieme a Simone Giannelli hanno ricevuto la fiaccola olimpica dalle ragazze della nazionale femminile di volley durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali facebook