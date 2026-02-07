E-Brt in arrivo 47 telecamere | 33 in città multe a chi occupa le corsie

Sono iniziati i lavori per installare 47 telecamere in città, che entreranno in funzione entro la primavera. Quindici di queste saranno posizionate lungo le corsie, pronte a multare chi le occupa illegalmente. Le autorità hanno già dato il via alle operazioni di adeguamento della strada, e le telecamere saranno subito operative.

SUBITO ATTIVE. Partiti i lavori di adeguamento della sede stradale, verranno installate entro la primavera. Donato (Atb): «Un sistema all’avanguardia che garantirà ai bus tempi certi». Lungo il rettilineo della ex statale 525, la direttrice che da Bergamo scende verso Osio Sotto attraversando Lallio, Dalmine e Osio Sopra, le corsie della nuova e-Brt sono ormai ben riconoscibili. Conclusa la copertura della Roggia Colleonesca, la sede stradale si è allargata e appare quasi pronta ad accogliere le due corsie – una per senso di marcia – riservate agli autobus elettrici che da luglio collegheranno la stazione di Bergamo con quella di Verdellino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - E-Brt, in arrivo 47 telecamere: 33 in città, multe a chi occupa le corsie Approfondimenti su E Brt telecamere Ponte Padre Pio, terminati i lavori per il Brt: riaperte le 4 corsie Bari, lavori sul ponte per le prime corsie del Brt: «Disagi, ma sarà cantiere lampo» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su E Brt telecamere Argomenti discussi: E-Brt, in arrivo 47 telecamere: 33 in città, multe a chi occupa le corsie; Presentato a Palazzo della Città lo Studio per la sosta relativo al Brt; BRT, mobilità più efficiente e riorganizzazione dei parcheggi; Taranto, parcheggi e strisce blu: ecco tutte le novità. Il Comune recupera oltre 200 posti per le auto. E-Brt, in arrivo 47 telecamere: 33 in città, multe a chi occupa le corsieSUBITO ATTIVE. Partiti i lavori di adeguamento della sede stradale, verranno installate entro la primavera. Donato (Atb): «Un sistema all’avanguardia che garantirà ai bus tempi certi». Lungo il rettil ... ecodibergamo.it E-Brt, in arrivo 47 telecamere: 33 in città, multe a chi occupa le corsie facebook E-Brt, in arrivo 47 telecamere: 33 in città, multe a chi occupa le corsie x.com

