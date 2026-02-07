Due carcasse di cane sulle spiagge di San Rossore e Calambrone | avviate le indagini

Due carcasse di cani sono state trovate sulle spiagge di San Rossore e Calambrone nelle ultime due settimane. I corpi di cani di media taglia sono stati rinvenuti venerdì 30 gennaio e domenica 1 febbraio. Le autorità hanno già avviato le indagini per capire cosa sia successo e se ci siano collegamenti tra i due episodi. Al momento, nessuna pista è esclusa.

Due cani di media taglia sono stati rinvenuti privi di vita nelle giornate di venerdì 30 gennaio e di domenica 1 febbraio. Il primo cane è stato segnalato da alcune persone che percorrevano il tratto di spiaggia di Calambrone in direzione di Livorno, mentre l'altro cane, è stato avvistato da una.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Mistero sulla costa toscana: ritrovati due cani morti su spiagge di San Rossore e Calambrone. Indagini in corso.

Su due spiagge della Toscana, quella di San Rossore e di Calambrone, sono stati trovati due cani morti.

