Droga tra Toscana e Umbria | un arresto dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza un uomo di 42 anni, di origini albanesi e residente in provincia di Perugia. L’uomo è stato sorpreso con alcune dosi di droga e ora si trova in cella, in attesa di processo. L’operazione rientra in un’azione più ampia contro lo spaccio tra le due regioni.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza un 42enne di origini albanesi, ma residente in provincia di Perugia, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, inserita nell’ambito dei controlli del territorio eseguiti dai militari dell’Arma sulle principali arterie che collegano il territorio toscano a quello umbro, ha consentito di intercettare l’autovettura con a bordo l’uomo, che stava rientrando verso la propria abitazione. I Carabinieri hanno seguito l’uomo a distanza e quando hanno potuto fermare il mezzo, in condizioni di sicurezza, hanno proceduto al controllo, rinvenendo una dose di cocaina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it





