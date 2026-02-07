Drew McIntyre sfida CM Punk e Roman Reigns | la rivalità esplode

Durante l’ultima puntata di SmackDown, Drew McIntyre ha preso il microfono e ha lanciato accuse nette contro CM Punk e Roman Reigns. La sua voce si è fatta sentire forte e chiara, scatenando una vera e propria rivalità tra i tre. La tensione tra i wrestler si fa sempre più palpabile, e ora il pubblico aspetta di vedere come evolverà questa sfida.

l'ultima puntata di smackdown ha visto drew mcintyre prendere parola in modo deciso, indirizzando accuse e frasi taglienti verso cm punk e roman reigns. nonostante un avvio intenso, con un breve assalto subito da cody rhodes e un colpo a sorpresa da jacob fatu, lo scozzese ha trasformato l'intervento in una dichiarazione di leadership. il campione ha sottolineato la propria posizione centrale nel panorama del brand blu, evidenziando l'importanza del titolo universale e la responsabilità di chi comanda sul ring. mcintyre ha risposto alle affermazioni di punk e reigns, descrivendoli come ossessionati dall'attenzione e incapaci di accettare la leadership reale.

