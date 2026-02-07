Dragons duello con Livorno | Dobbiamo partire subito forte

Questa sera alle 18, i Dragons sfidano il Livorno in un match che potrebbe decidere molto in chiave playoff. I padroni di casa arrivano carichi, pronti a scendere in campo con l’obiettivo di partire subito forte e mettere pressione agli avversari. La squadra di casa sa che questa partita vale molto, e non vuole lasciare nulla al caso. La tensione è alta, e i tifosi si aspettano una gara intensa e ricca di emozioni.

Scontro diretto nelle zone alte della classifica per i Dragons, secondi in graduatoria, che oggi alle 18.15 al PalaCosmelli affrontano l' US Livorno, terza forza del campionato a quattro lunghezze di distanza. La sfida, uno degli anticipi della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C, mette in palio punti pesanti in chiave playoff, con i Dragons a caccia della settima vittoria consecutiva. La formazione rossoblù arriva all'appuntamento galvanizzata dal successo di domenica scorsa contro San Vincenzo, mentre i labronici rappresentano un avversario tutt'altro che banale, capace all'andata di espugnare il parquet della Toscanini con il punteggio di 71-79.

