Dove guardare in TV le semifinali di Coppa Italia | Trento-Piacenza e Verona-Perugia

Questo fine settimana si giocano le semifinali della Coppa Italia di pallavolo, con Trento che affronta Piacenza e Verona che sfida Perugia. Le partite si tengono all’Unipol Arena di Bologna, che per la decima volta ospita questa fase del torneo. La competizione entra nel vivo e gli appassionati si preparano a seguire le sfide in diretta televisiva.

Manca poco all’inizio della Final Four Del Monte Coppa Italia, in programma all’Unipol Arena di Bologna, città che ospita l’evento per la decima volta. Il trofeo arriva alla loro 48esima edizione, offrendo uno spettacolo di alto livello nel massimo palcosesto della pallavolo nazionale. Alle 15.30 si aprono le semifinali con Itas Trentino contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, due squadre che si affrontano a distanza di tre anni dall’ultima sfida in finale, vinta dagli emiliani a Roma. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai Play e VBTV. Alle 18.00 è la volta della seconda semifinale, con Rana Verona che cerca la seconda finale consecutiva e Sir Susa Scai Perugia deciso a levare al cielo il trofeo vinto nel 202324. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

A Bologna sabato si gioca la Final Four di Coppa Italia di pallavolo maschile.

La Final Four della Coppa Italia di volley si svolge all'Unipol Arena di Bologna.

