Dominik Paris ha deciso di non ritirarsi e continuerà a gareggiare almeno per altre due stagioni. L’atleta ha appena conquistato una medaglia di bronzo nella discesa libera ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e ora guarda ai Mondiali di Crans Montana 2027. La sua carriera sembra ancora lunga e piena di sfide.

Dominik Paris raggiunge il grande obiettivo della stagione e chiude il cerchio, centrando una preziosa medaglia di bronzo nella discesa libera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il “Re della Stelvio” si è esaltato sull’amata pista di Bormio, piazzandosi in terza posizione a mezzo secondo dal vincitore svizzero Franjo Von Allmen e a tre decimi dall’altro azzurro Giovanni Franzoni. “Domme”, uno dei migliori velocisti al mondo nell’ultimo decennio abbondante, è riuscito a sfatare finalmente il tabù olimpico salendo per la prima volta sul podio a cinque cerchi (alla sesta partecipazione ai Giochi) e rendendo ancor più scintillante un palmarès a dir poco straordinario che comprende anche 24 successi in Coppa del Mondo, un titolo iridato ed una Coppa di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dominik Paris non si ritira! Sicure (almeno) altre due stagioni. E i Mondiali di Crans Montana 2027…

Approfondimenti su Dominik Paris

Questa mattina si svolge la prima prova della discesa libera maschile a Crans Montana, nel contesto della Coppa del Mondo 2025-2026.

Alle prime luci del mattino, gli atleti si preparano sulla pista di Crans Montana per la prima prova di discesa libera maschile.

Ultime notizie su Dominik Paris

