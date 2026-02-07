Dominik Paris si aggiudica la medaglia olimpica, chiudendo così una carriera che si può definire esemplare. Dopo anni di successi, il suo ultimo traguardo alle Olimpiadi rappresenta non solo una conferma delle sue capacità, ma anche una vittoria personale. Ora, con questa medaglia, il pilota italiano lascia il segno in una delle stagioni più importanti della sua vita sportiva.

La chiusura di una carriera esemplare trova negli ultimi traguardi olimpici un punto di riflessione sulle capacità di longevità e di eccellenza in velocità. Dominik Paris, atleta di punta del team azzurro, conferma una traiettoria caratterizzata da costanza e rendimento ai massimi livelli, attraversando una stagione cruciale con una medaglia che imprime una svolta significativa al suo palmarès. La medaglia di bronzo ottenuta alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si aggiunge a una serie di risultati internazionali di rilievo: oro ai Mondiali di Are nel 2019 in super-G e argento ai Mondiali di Schladming nel 2013 in discesa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Dominik Paris completa la sua collezione con la medaglia olimpica

Approfondimenti su Dominik Paris

Dominik Paris mette il sigillo alla sua carriera con una medaglia olimpica.

Oggi Milano e Cortina vivono il primo vero momento delle Olimpiadi Invernali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Dominik Paris

Argomenti discussi: Dominik Paris brilla a Crans-Montana: è secondo in discesa alle spalle di Franjo von Allmen · Sci alpino; Coppa del Mondo: Dominik Paris chiude al secondo posto la discesa libera di Crans-Montana; Paris, l'uomo-jet che scrive canzoni heavy metal e si rilassa con... le mucche; Dominik Paris, chi è l'azzurro a caccia di una medaglia nello sci a Milano Cortina.

Il palmares di Dominik Paris: la medaglia olimpica era il tassello mancanteLa chiusura del cerchio perfetta di una carriera strepitosa: la medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è il ... oasport.it

Dominik Paris sfata il tabù olimpico: Ci avevo provato tante volte. Franzoni resiste anche con la pressioneDominik Paris ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera maschile nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ... oasport.it

"Dominik Paris" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Azzurri da urlo nella discesa olimpica di Bormio! Nella gara che ha inaugurato il programma di sci alpino a #MilanoCortina2026, Giovanni Franzoni conquista l’argento e Dominik Paris il bronzo! https://bit.ly/4aBxnDN MilanoCortina2026 facebook