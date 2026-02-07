Dominik Fischnaller in corsa per una medaglia | Ho puntato tutto sulle Olimpiadi

Dominik Fischnaller ha iniziato bene le sue gare a Milano Cortina 2026. Con un ottimo piazzamento, si posiziona terzo nella prima giornata di slittino maschile. L’italiano ha detto di aver puntato tutto su queste Olimpiadi e ora spera di salire sul podio.

Una prima giornata positiva per Dominik Fischnaller. L’azzurro ha infatti terminato la terzo posto la prima giornata di gare di slittino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Buona la prestazione del nostro portacolori che, nella seconda run, ha migliorato il crono segnato nella prima, portandosi a 0.298 dalla vetta occupata da Max Langenhan, leader con 52.902, e Jonas Mueller, attardato al secondo posto. Intercettato dai microfoni della FISI, Fischnaller ha commentato quanto fatto: “ La discesa è andata bene – ha detto Fischnaller – posso migliorare qualcosa in partenza ma sono complessivamente contento di queste due prime run. 🔗 Leggi su Oasport.it

La prima giornata di slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si conclude con Dominik Fischnaller in buona posizione per conquistare una medaglia.

Dominik Fischnaller apre bene la sua prova alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

