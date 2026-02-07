DOMENICA IN | PUNTATA RICCHISSIMA DI OSPITI PER L’ICONICO SALOTTO DELLA VENIER

Domani pomeriggio “Domenica In” torna in tv con una puntata piena di ospiti. La conduttrice Venier ha preparato un appuntamento da non perdere, che andrà in onda dalle 14 alle 17. La trasmissione si preannuncia ricca di sorprese e interventi di personaggi noti, pronti a intrattenere il pubblico con storie e aneddoti.

Pomeriggio ricco di ospiti nella nuova puntata di “ Domenica In ”, in onda domani, domenica 8 febbraio, dalle 14 alle 17.10 su Rai1, condotta da Mara Venier. In studio arriverà Rocío Muñoz Morales che si racconterà, tra carriera e vita privata, in un’ampia intervista con Mara Venier. Antonio Albanese e Giuseppe Battiston interverranno per presentare il film “ Lavoreremo da grandi ”, diretto dallo stesso Albanese, nelle sale in questi giorni. Grande musica, con il cantante Mika che sarà in collegamento da Rouen in Francia per annunciare le nuove date del suo attesissimo tour europeo che farà tappa anche in Italia. 🔗 Leggi su Bubinoblog

