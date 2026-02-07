Domenica In gli ospiti della puntata dell’8 febbraio

Roma si prepara a un pomeriggio di ospiti nella nuova puntata di “Domenica In”. Mara Venier conduce in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La trasmissione va in onda domani, domenica 8 febbraio, dalle 14 alle 17,10 su Rai 1.

“Domenica in” con Mara Venier, 2025 ROMA – Pomeriggio ricco di ospiti nella nuova puntata di “Domenica In”, in onda domani, domenica 8 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17,10 su Rai 1, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. In studio arriverà Rocío Muñoz Morales che si racconterà, tra carriera e vita privata, in un’ampia intervista con Mara Venier. Antonio Albanese e Giuseppe Battiston interverranno per presentare il film “Lavoreremo da grandi”, diretto dallo stesso Albanese, nelle sale in questi giorni. Grande musica, con il cantante Mika che sarà in collegamento da Rouen (Francia) per annunciare le nuove date del suo attesissimo tour europeo che farà tappa anche in Italia, mentre i Tiromancino si esibiranno con il singolo “Gennaio 2016”, che ha anticipato il nuovo album appena pubblicato “Quando meno me lo aspetto”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

