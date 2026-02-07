Dodici mesi e la stessa direzione | Helena scrive a Javier | Amo i nostri progetti per il futuro

Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un anno insieme. Lei scrive a lui una semplice frase: “Amo i nostri progetti per il futuro”. Un messaggio che conferma la loro intenzione di costruire qualcosa di serio, senza troppi giri di parole. La coppia sembra più unita che mai, pronta a continuare il cammino insieme.

Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un anno di puro amore, la dolce dichiarazione per l’anniversario. C’è un tipo di amore che non fa rumore. Quello di Helena Prestes e Javier Martinez compie un anno così: con la naturalezza delle cose vere e la magia di ciò che non è mai stato forzato. Un anno fa non c’era un copione, solo due traiettorie destinate a incrociarsi. Insieme hanno costruito un linguaggio tutto loro, fatto di piccoli rituali, risate improvvise e quella complicità che non si impara: succede. Leggi anche  Giulia Salemi lancia un invito a Carlo Conti In dodici mesi hanno collezionato attimi più che momenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

