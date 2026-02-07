Dissesto idrogeologico prove di carico sul viadotto di via Gran Sasso nel cuore della zona rossa FOTO

La notte scorsa sono cominciate le prove di carico sul viadotto di Viale Gran Sasso, nel cuore della zona rossa. La strada rimane chiusa al traffico, mentre tecnici e ingegneri verificano la stabilità della struttura. I lavori sono stati decisi dopo le recenti preoccupazioni sul dissesto idrogeologico che interessa l’area. La speranza è di capire presto se il ponte può reggere senza rischi o se sarà necessario intervenire con interventi più drastici.

Si sono svolte durante la scorsa notte le prove di carico sul viadotto di Viale Gran Sasso, come disposto dall'ordinanza n. 32 del 6 febbraio 2026 della polizia locale, adottata per consentire lo svolgimento in piena sicurezza delle verifiche tecniche programmate. Le attività hanno fatto parte di.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

