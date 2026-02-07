Dissesto idrogeologico prove di carico sul viadotto di via Gran Sasso nel cuore della zona rossa FOTO

La notte scorsa sono cominciate le prove di carico sul viadotto di Viale Gran Sasso, nel cuore della zona rossa. La strada rimane chiusa al traffico, mentre tecnici e ingegneri verificano la stabilità della struttura. I lavori sono stati decisi dopo le recenti preoccupazioni sul dissesto idrogeologico che interessa l’area. La speranza è di capire presto se il ponte può reggere senza rischi o se sarà necessario intervenire con interventi più drastici.

Si sono svolte durante la scorsa notte le prove di carico sul viadotto di Viale Gran Sasso, come disposto dall'ordinanza n. 32 del 6 febbraio 2026 della polizia locale, adottata per consentire lo svolgimento in piena sicurezza delle verifiche tecniche programmate. Le attività hanno fatto parte di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Viale Gran Sasso A Chieti e Bucchianico i sopralluoghi della commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto idrogeologico [FOTO] Questa mattina, la commissione parlamentare d’inchiesta ha visitato i territori di Chieti e Bucchianico. Rio Torto, effettuate le prove di carico sul nuovo tratto del viadotto La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Viale Gran Sasso Argomenti discussi: Dissesto e frane: il quadro nazionale nei dati e mappe Ispra - SNPA; Niscemi e il dissesto idrogeologico in Italia: il rapporto ISPRA per sapere se vivi in un territorio a rischio; Mitigazione rischio idrogeologico, Castelli propone una modifica per velocizzare le procedure per la ricostruzione privata nell’Alto Maceratese; Technital contro il dissesto idrogeologico: il progetto da 27 milioni che punta a bloccare definitivamente la frana di Petacciato. Dissesto idrogeologico, prove di carico sul viadotto di ChietiSi sono svolte nel corso della notte a Chieti le prove di carico sul viadotto di viale Gran Sasso nell'ambito di un percorso strutturato di prevenzione e monitoraggio costante delle infrastrutture urb ... ansa.it Allarme dissesto idrogeologico in Italia: non solo il caso di Niscemi, a rischio oltre 5,7 milioni di italianiCrescono i fenomeni meteorologici estremi in Italia e scatta l'allarme dissesto idrogeologico dopo il caso di Niscemi. Le zone a rischio. meteo.it Le principali vette del Gran Sasso viste dal lago di Campotosto subito dopo una nevicata. Mi piacerebbe avere conferma da chi lo conosce meglio di me se la conca che si intravede nel mezzo delle vette sia il ghiacciaio del Calderone Campotosto (AQ) facebook

