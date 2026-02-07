Discesa femminile Olimpiadi 2026 | i n di partenza e gli orari esatti delle italiane

Questa mattina sono state rese note le italiane che scenderanno in pista nella discesa libera femminile a Milano Cortina 2026. Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano e Sofia Goggia sono pronte a sfidare le condizioni e a cercare una buona posizione, con orari e numeri di partenza già fissati. La gara si svolgerà tra poco, e le atlete italiane sono concentrate per mettere in campo tutta la loro esperienza.

Saranno nell’ordine Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano e Sofia Goggia le italiane al via della discesa libera femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento fissato domenica 8 febbraio dalle ore 11.30 sulla meravigliosa Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo per una delle gare più affascinanti e spettacolari dell’intera rassegna a cinque cerchi. Brignone sarà la prima azzurra al cancelletto di partenza con il pettorale 3, poi toccherà a Delago con il 7 e a Pirovano con l’8, mentre bisognerà attendere fino al numero 15 per vedere in azione Goggia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Discesa femminile Olimpiadi 2026: i n. di partenza e gli orari esatti delle italiane Approfondimenti su Milano Cortina2026 Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orari discesa maschile e prova femminile, tv, streaming, pettorali di partenza La discesa maschile e la prova femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono pronti a partire. Quando partono gli italiani nella prima prova di discesa alle Olimpiadi 2026: n. di pettorale, orari esatti, tv Domani a Bormio gli italiani scendono in pista per la prima prova di discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Sci alpino domani 8 febbraio: discesa libera femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: discesa femminile, programma, streaming. Discesa femminile Olimpiadi 2026: i n. di partenza e gli orari esatti delle italianeSaranno nell'ordine Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano e Sofia Goggia le italiane al via della discesa libera femminile valevole per i Giochi ... oasport.it A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: discesa femminile, programma, streamingDopo la disputa delle prove cronometrate, si entra finalmente nel vivo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e lo sci alpino è pronto ad ... oasport.it Olimpiadi Milano-Cortina, abbondante nevicata: interrotta la prova della discesa femminile facebook Troppa neve a #Cortina: cancellata la prima prova della discesa libera femminile x.com

