Diretta gol Serie A | il Napoli ribalta il Genoa

Il Napoli ha vinto 2-1 contro il Genoa nel match valido per la 24esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è passata in svantaggio, ma è riuscita a rimontare nel secondo tempo, portando a casa i tre punti. La partita è stata intensa, con molte occasioni da entrambe le parti. I tifosi napoletani esultano per questa vittoria importante, che rafforza la posizione in classifica.

