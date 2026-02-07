Diretta discesa femminile Olimpiadi | Brignone e Goggia pronte per la sfida

Le atlete azzurre sono alle Tofane per prepararsi alla seconda prova cronometrata della discesa femminile alle Olimpiadi. Brignone e Goggia lavorano duramente, pronte a scendere in pista e sfidarsi per un buon risultato. La gara si avvicina e l’attenzione è tutta sulle loro scelte e sul ritmo che riusciranno a mantenere durante la discesa.

Prosegue l'allenamento sull'Olympia delle Tofane, con le atlete impegnate nell'ultima rifinitura in vista della seconda prova cronometrata della discesa femminile ai Giochi Milano Cortina 2026. Le condizioni della pista mostrano un miglioramento significativo: la neve meno fresca rispetto a ieri e una visibilità più ampia, elementi che facilitano l'esecuzione di tracciati più puri e controllati e la verifica di traiettorie decisive. Durante la sessione odierna, le atlete hanno affrontato vari settori della pista con particolare attenzione al tratto Rumerlo, dove la tecnica risulta determinante per mantenere velocità e stabilità nell'ultimo tratto.

