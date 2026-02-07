Questa mattina a Milano, J. D. Vance è arrivato con un corteo di oltre 45 mezzi tra auto, sicurezza e forze speciali. L’obiettivo è mantenere alta la sicurezza e garantire che tutto fili liscio. Il senatore e scrittore statunitense, noto per il suo ruolo nella diplomazia e nel mondo dello sport, ha fatto il suo ingresso tra grande sfarzo e attenzione. La città si prepara ora a seguire da vicino ogni suo movimento.

È arrivato qui con una colonna di auto davvero impressionante: 45 mezzi tra sicurezza, staff, jammer per bloccare le onde radio (e quindi possibili congegni azionabili a distanza ), forze speciale e molto altro. In tutto oltre 300 persone che hanno occupato quattro interi piani del lussuosissimo Excelsior Hotel Gallia. Il vicepresidente degli Stati Uniti d'America J. D. Vance ha fatto della sua visita milanese un mix di diplomazia (lunghissima il bilaterale con la premier Meloni ), tifo sportivo (per la nazionale di hockey prima, e alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi poi) e famiglia (con il fuoriprogramma di una passeggiata notturna con la moglie Usha tra Centrale e Duomo nonostante la pioggia di giovedì sera e la visita privata al Cenacolo di Leonardo oggi).

© Agi.it - Diplomazia e sport, J. D. Vance 'occupa' Milano

Durante la cerimonia di apertura a Milano, il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di non sedersi accanto al collega statunitense Antony Vance.

Vance è arrivato a Milano per una visita che mescola affari e appuntamenti ufficiali.

