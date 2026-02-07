Dipendenze e marginalità ’Dal Buco’ arriva sull’Amiata

Questa mattina sull’Amiata arriva “Dal Buco”, un evento che porta al centro del dibattito dipendenze e marginalità. La giornata si svolge in un momento in cui si cercano soluzioni concrete per aiutare chi vive ai margini della società. Sono previsti incontri e momenti di confronto con esperti e persone coinvolte, per capire meglio le sfide di chi attraversa queste difficoltà.

’Dal Buco’ arriva sull’Amiata: quella di oggi sarà una giornata speciale per parlare di dipendenze e marginalità. Un incontro che avrà come momenti significativi l’appuntamento con gli studenti dell’ Itis Amedeo Avogadro di Abbadia San Salvatore e lo spettacolo di Masiar Pasquali ’Dal Buco’ al teatro Vittorino Ricci Barbini di Piancastagnaio. L’appuntamento è alle 11,30 con un incontro riservato alle classi quarte e quinte dell’Itis Avogadro (132 studenti e 9 docenti) che dialogheranno sul tema delle dipendenze e la presentazione del podcast ’Il Buco’ e lo spettacolo teatrale ’Dal Buco’. Saranno presenti Masiar Pasquali, autore del podcast e dello spettacolo, e il dottor Francesco Barzagli, psichiatra con una lunga esperienza al SerD di Piombino e dirigente medico di Psichiatria dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

