Diocesi in Marcia | Settimana di Preghiera e Vicinanza ai Malati a Mileto-Nicotera-Tropea

La diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea si appresta a vivere una settimana di preghiera e solidarietà. Durante questi giorni, si svolgeranno incontri e momenti di condivisione rivolti ai malati e alle loro famiglie. Il clero invita i fedeli a partecipare attivamente, culminando con la Giornata Mondiale del Malato, che mira a portare conforto e vicinanza a chi sta affrontando momenti difficili.

La Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea si prepara a vivere una settimana di intensa spiritualità e vicinanza a chi soffre, culminando nella Giornata Mondiale del Malato. Un calendario di celebrazioni e gesti concreti, volti a portare conforto e speranza non solo ai pazienti ricoverati negli ospedali di Vibo Valentia, Tropea, Pizzo e Soriano, ma anche ai loro familiari e agli operatori sanitari che quotidianamente si prendono cura di loro. L’iniziativa, che prenderà il via l’8 febbraio, rappresenta un momento cruciale per la comunità diocesana, un’occasione per rinnovare l’impegno verso i più fragili e testimoniare la presenza della Chiesa accanto a chi è colpito dalla malattia.🔗 Leggi su Ameve.eu

