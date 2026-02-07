Dimissioni Basile centrodestra tuona | Capriccio politico città lasciata al caos

Le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, hanno fatto esplodere le polemiche. Il centrodestra si scaglia contro quello che definiscono un capriccio politico, accusando il gesto di aver lasciato la città nel caos. La situazione si fa calda e i primi commenti non si sono fatti attendere.

Le dimissioni anticipate del sindaco di Messina, Federico Basile, hanno scatenato una prima reazione compatta del centrodestra siciliano. In una nota congiunta, le segreterie regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega per Salvini Premier, Grande Sicilia – Mpa, Noi Moderati e Democrazia.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Basile Messina Dimissioni anticipate del sindaco Basile? Il centrodestra torna a riunirsi ma non proporrà la sfiducia Ultimi sette giorni per le dimissioni o meno del sindaco Basile, Comune e Città metropolitana verso il commissariamento Negli ultimi sette giorni si sono intensificate le discussioni sulla possibile candidatura o dimissioni del sindaco Basile, in un contesto influenzato dalle recenti criticità causate dal ciclone Harry tra la Ionica e la zona sud di Messina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Basile Messina Le dimissioni di Basile a Messina e le reazioni della politica. Il Centrodestra: Pronti e uniti con una candidatura autorevoleTra le voci più dure si leva quella di Marcello Scurria, tra i più papabili competitors di Basile alle urne, che non usa giri di parole per definire l’addio del primo cittadino come un atto di pura st ... messina.gazzettadelsud.it Messina, il centrodestra sulle dimissioni di Basile: scelta irresponsabileLe inopinate e assurde dimissioni del sindaco di Messina Federico Basile sono motivate solo da un capriccio politico del sindaco di Taormina Cateno De Luca, e dei desiderata di quest’ultimo. Dietro q ... strettoweb.com Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica in una conferenza stampa a palazzo Zanca x.com Il giorno delle dimissioni del sindaco Basile. O ci saranno sorprese a Palazzo Zanca Con la regia politica di De Luca, stamattina il primo cittadino dovrebbe annunciare che si va a elezioni anticipate. Con la sua ricandidatura... facebook

