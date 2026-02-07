La protesta delle famiglie non si ferma. In città, molti genitori chiedono un incontro con l’ex commissario Ernesto Pellecchia per discutere delle difficoltà che il nuovo dimensionamento scolastico ha portato nelle loro scuole. La questione è calda e i genitori vogliono capire come si potrà risolvere questa situazione.

Dimensionamento scolastico: le famiglie degli studenti chiedono un incontro con l’ex commissario ad acta Ernesto Pellecchia, "per affrontare le criticità generate dal provvedimento del 28 gennaio scorso". Lo fanno con la forza garantita da oltre 3.200 firme raccolte di cui oltre 650 tra docenti e personale della scuola, ribadiscono la propria contrarietà allo smembramento dell’ Istituto Alighieri-Pascoli e alla conseguente ridistribuzione delle sezioni tra il Primo Circolo Didattico “San Filippo“ e la Direzione didattica 2° circolo “Pieve delle Rose“. I genitori temono che l’operazione "comporti serie difficoltà organizzative e didattiche, incidendo sulla qualità dell’ offerta educativa e sulla gestione di istituti comprensivi già ampi e frammentati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dimensionamento scolastico. Esplode l’ira dei genitori: chiesto incontro con l’ex commissario

Giovedì alle 18, al centro culturale Sandro Pertini di Santa Sofia, si terrà un incontro sul tema del dimensionamento scolastico, con la partecipazione dell’assessora regionale Isabella Conti, del consigliere Daniele Valbonesi e della sindaca Ilaria Marianini.

