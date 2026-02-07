Dimarco Inter decisione presa sul rinnovo | i nerazzurri vedono la strada tracciata! Ecco il possibile scenario

L’Inter ha deciso: il rinnovo di Dimarco è ormai cosa fatta. I dirigenti nerazzurri hanno preso una decisione chiara e non ci sono più dubbi sulla prosecuzione del contratto dell’esterno. Ora si aspetta solo la firma ufficiale e l’annuncio. La trattativa si è conclusa con successo e l’azzurro continuerà a vestire la maglia nerazzurra anche nella prossima stagione.

Rinnovo Dimarco, la decisione del giocatore è stata presa! Si va verso questa conclusione Il futuro di Federico Dimarco si chiarisce. La stagione che sta vivendo Federico Dimarco è sicuramente esaltante. Il laterale mancino è uno dei fattori decisivi dell'Inter di Chivu. Lo era già stato con Inzaghi, col nuovo tecnico sta riuscendo a essere ancora più micidiale. Il club nerazzurro è entus Inter, Dimarco per sempre: per numeri accanto a Yamal e Olise. I dettagli del rinnovo

