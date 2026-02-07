I dilettanti tornano in campo con sfide decisive. Ozzano, in trasferta, affronta lo Jadran Trieste alla Francesco Francia, mentre la Division A di B Interregionale prosegue tra la capolista New Flying Balls e Oderzo, a due punti di distanza. La corsa ai vertici si fa sempre più intensa.

Nuova sfida a distanza sulle vette della Division A di B Interregionale, dove prosegue la lotta fra la regina New Flying Balls e l’inseguitrice Oderzo, divise da 2 sole lunghezze e col terzo posto lontano 8 punti. Un vuoto che ne fa una corsa a due e che domani alle 18 vedrà impegnati i ‘palloni volanti’ contro lo Jadran Trieste, dodicesima, e i trevigiani in casa contro i goriziani di Monfalcone, quinti. A mettere in evidenza lo stato di forma delle prime c’è il rendimento pressoché identico, con gli ozzanesi che arrivano da dieci vittorie consecutive e con gli ospiti in striscia positiva da undici giornate: l’unica sconfitta dei New Flying Balls è arrivata o contro Oderzo il 15 novembre (72-74). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dilettanti. Ozzano in trasferta trova lo Jadran Trieste Virtus Medicina, c’è la Francesco Francia

Approfondimenti su Ozzano JadranTrieste

Nel campionato di B Interregionale, la Virtus Medicina ha ottenuto una vittoria importante con l’esordio di Regazzi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Canale77. . VENEZIA GIULIA BASKET Ogni giovedì alle 22:00 solo su Canale77 e sul sito di Canale77.it, ospite della puntata, Alessandro De Paul ex giocatore blind ranking Falconstar Basket A.s.dil. Dinamo Gorizia Jadran Basket Pallacanestro Trieste U facebook