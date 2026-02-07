Differenziata in via Loria? Un fallimento

La raccolta differenziata in via Loria a Palermo si rivela di nuovo un disastro. Ogni settimana, i residenti devono fare i conti con il cartone non ritirato, che resta abbandonato sulla strada. La situazione peggiora, rendendo l’area più sporca e trasmettendo un’immagine di totale abbandono. I cittadini sono ormai stanchi di questa routine fallimentare, che sembra non avere fine.

La differenziata a Palermo ha avuto lo scopo di evidenziare quanto è fallito il sistema di raccolta. In via Loria 4 a Palermo si ripete ogni settimana lo stesso scempio, non viene ritirato il cartone che oltre ad essere ingombrante e rendere la strada ancora più abbandonata ed è un invito per gli.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Differenziata

In via Ruggero Loria 4, zona Montepellegrino, i rifiuti rimangono ancora sul posto.

A Tommaso Natale, in via del Pesco 2, i contenitori della raccolta differenziata sono sempre aperti e accessibili, senza supervisione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Raccolta differenziata: arriva l’app che ti semplifica la vita! Il Comune di Roverbella invita tutti i cittadini a utilizzare “Dove lo butto”, l’app gratuita che ti aiuta a gestire in modo semplice e corretto la raccolta dei rifiuti nel nostro territorio. Con l’app puoi: facebook