Differenziata in via Loria? Un fallimento

Da palermotoday.it 7 feb 2026

La raccolta differenziata in via Loria a Palermo si rivela di nuovo un disastro. Ogni settimana, i residenti devono fare i conti con il cartone non ritirato, che resta abbandonato sulla strada. La situazione peggiora, rendendo l’area più sporca e trasmettendo un’immagine di totale abbandono. I cittadini sono ormai stanchi di questa routine fallimentare, che sembra non avere fine.

La differenziata a Palermo ha avuto lo scopo di evidenziare quanto è fallito il sistema di raccolta. In via Loria 4 a Palermo si ripete ogni settimana lo stesso scempio, non viene ritirato il cartone che oltre ad essere ingombrante e rendere la strada ancora più abbandonata ed è un invito per gli.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Via Loria tra i rifiuti: "La Rap ha lasciato l'immondizia qui perché il mezzo era pieno"

In via Ruggero Loria 4, zona Montepellegrino, i rifiuti rimangono ancora sul posto.

Differenziata a... modo loro

A Tommaso Natale, in via del Pesco 2, i contenitori della raccolta differenziata sono sempre aperti e accessibili, senza supervisione.

