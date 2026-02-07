Di cuoio acciaio e piume Giornate di haute couture a Parigi

A Parigi, le giornate di alta moda sono in pieno svolgimento. Le sfilate attirano designer, modelle e appassionati da tutto il mondo. Tra le creazioni più impressionanti, ci sono abiti di cuoio, acciaio e piume, che svelano l’abilità e la fantasia delle case di moda. Durante una pausa, una giovane studiosa si ferma a osservare una seduta firmata Mies van der Rohe, mentre passa tra salottini eleganti e raffinati. L’atmosfera è carica di energia e creatività, tra s

Il tavolo di lavoro di Roger Vivier e un modello di calzatura con il tacco “virgule” nel suo atelier a Toulouse, nel 1984 (courtesy maison Vivier). “Che occhio, hai scelto una seduta di Mies van der Rohe”, osserva, passando per uno dei salottini, una delle giovani studiose che in questi anni hanno arricchito e catalogato l’archivio non vasto ma sceltissimo, qualche migliaio di pezzi, di Roger Vivier, calzaturiere extraordinaire della prima metà del Novecento, oggi collocato con la sede e la showroom della maison che porta il suo nome, da quasi tre decenni di proprietà di Diego Della Valle che lo produce nelle “sue” Marche, in un palazzetto tardo barocco di rue de l’Université di cui raccontammo la storia nel numero di ottobre del 2025, in occasione dell’apertura dopo un lungo restauro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Di cuoio, acciaio e piume. Giornate di haute couture a Parigi Approfondimenti su Haute Couture Parigi Sfilate Haute Couture di Parigi: Nicole Kidman, una diva tra piume e paillettes (e tutte le altre star in front row) La seconda giornata di sfilate Haute Couture a Parigi ha visto la partecipazione di numerose celebrità, tra cui Nicole Kidman. Sfilate Haute Couture di Parigi: Diane Kruger, Michelle Pfeiffer e Kate Hudson alla corte di Giorgio Armani Privé, per la prima sfilata couture senza di lui (e tutte le altre star in front row) La seconda giornata di Haute Couture a Parigi si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Privé. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Haute Couture Parigi Argomenti discussi: Top portafoglio uomo in pelle Factory Sale Portafogli in pelle artigianali da Uomo 100 made in Italy Toscana; Clive Christian inaugura un nuovo Global Flagship Store a Londra e lancia Inox; Nuove aperture: Ferragamo, Ralph Lauren, Manolo Blahnik, Guess, Peserico, Saucony, Ulta Beauty, Sahag Arslanian, Clive Christian; Dettagli cromati. L’acciaio negli interni contemporanei: strategie di abbinamento per un design equilibratoQuando si progetta uno spazio moderno, l'acciaio negli interni rappresenta una scelta strategica non solo per la sua innegabile resistenza. casinamia.com Spendi poco meno di 2 euro e riesci a lucidare tutto l’acciaio: il metodo è davvero genialeSpendi solo 2 euro e ti porti a casa il prodotto perfetto per lucidare l'acciaio di casa: in poche mosse tutto torna a brillare senza fatica. Nonostante l’acciaio sia, ancora oggi, uno dei materiali ... diregiovani.it “Il mio primo pallone lo ricordo ancora, era fatto di stracci e non di cuoio. C’era solo la parte interna e si giocava con quello lì. Ricordo che con i miei amici ci riunivamo e giocavamo a calcio per giornate intere. Così facendo lasciavamo fuori i problemi, come la facebook #Venezia racconta i suoi mestieri, la sua storia, le sue mani! È in corso la presentazione del progetto di valorizzazione dei mestieri artigiani veneziani: un percorso diffuso in 7 luoghi della città, con oltre 30 giornate tra workshop, dimostrazioni dal vivo e m x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.