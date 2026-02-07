Di Bella a La Confessione di Gomez Rai3 | Trump non è un orco arrivato a rovinare Un’America da fiaba ci sono molti precedenti autocratici

“Le forzature di Trump un unicum nella storia politica degli Usa? Io voglio contrastare la narrativa per cui l’America era un posto meraviglioso e poi è arrivato l’orco Trump e ora tutto è brutto”. Così Antonio Di Bella a La Confessione di Peter Gomez, in onda stasera febbraio alle 20.20 su Rai 3. “In realtà Trump fa delle cose che sono una caratteristica di tanti anni fa, non recenti”, ha continuato l’ex corrispondente dagli Stati Uniti, fornendo anche degli esempi: “ Polk prese e invase il Texas e la California, che erano del Messico, manu militari; fu invaso il Canada, nel 1800 cercarono di prendere Montreal e dovettero tornare indietro; invasero Cuba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

