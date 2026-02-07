Devo dirvi di Andrea… Garlasco l’annuncio inaspettato dell’avvocato di Sempio | è choc

Questa sera su Quarto Grado sono stati mostrati nuovi dettagli sul caso di Garlasco. L’avvocato di Sempio ha annunciato una scoperta che ha lasciato tutti senza parole. Si parla di elementi investigativi e perizie che potrebbero cambiare le carte in tavola. La vicenda resta avvolta nel mistero, e ora l’attenzione si concentra su quello che verrà fuori nelle prossime ore.

Nuovi sviluppi sul caso di Garlasco al centro dell’ultima puntata di Quarto Grado, che ha dedicato ampio spazio agli ultimi elementi investigativi e peritali. In studio, tra gli ospiti, l’avvocato Angela Taccia, legale dell’attuale indagato Andrea Sempio, insieme agli opinionisti e al consulente informatico della famiglia di Chiara Poggi, Paolo Reale. Numerosi i temi affrontati, tra ricostruzioni tecniche, analisi dei reperti e confronto tra consulenti. Tra i punti discussi, il cosiddetto scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato da Sempio per dimostrare che all’ora del delitto si era recato in auto a comprare un libro.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L'omicidio di Garlasco continua a essere al centro dell'attenzione mediatica.

Il caso Garlasco continua a suscitare attenzione e riflessione, con l’ultima dichiarazione dell’avvocato di Andrea Sempio a Mattino Cinque, che ha affermato: “Non ho altra scelta”.

