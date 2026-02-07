Alla Little Caesar Arena i Pistons battono i Knicks e si prendono una vittoria importante davanti ai propri tifosi. I padroni di casa dominano la partita, superando gli avversari e lasciandoli senza scampo. Nel frattempo, i Celtics si impongono su Miami, mentre i Clippers tornano a sorridere dopo un periodo difficile.

Alla Little Caesar Arena andava in scena la sfida d'altissima quota tra Pistons e Knicks: Detroit domina e spazza via New York, reduce da otto vittorie di fila, per la seconda volta in questa stagione, ribadendo la sua superiorità in questa regular season. Ne approfitta Boston, che rimonta 22 punti di svantaggio contro Miami e si prende il secondo posto a Est. Erano queste le due partite in copertina nella notte Nba, che ha visto i Bucks battere Indiana, i Timberwolves crollare a sorpresa contro New Orleans, Portland che supera Memphis ed i Clippers vittoriosi a Sacramento. È una tripla di White a 1’31’’ dalla fine a regalare a Boston (24-18) la più grande rimonte di questa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Detroit supera New York, vittoria dei Celtics su Miami. Risorgono i Clippers

L'NBA continua a offrire sfide imprevedibili, con Miami Heat che ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo Detroit in trasferta.

Evans torna alla vittoria nel terzo round della Formula E a Miami.

Detroit supera New York, vittoria dei Celtics su Miami. Risorgono i ClippersAlla Little Caesar Arena andava in scena la sfida d'altissima quota tra Pistons e Knicks: i padroni di casa vincono e spazzano via i rivali. Vincono anche Milwaukee e i Pelicans ... msn.com

Nba, Oklahoma e Detroit continuano a stupire. Fontecchio da applausi: Miami supera New YorkAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ... corrieredellosport.it

