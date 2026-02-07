Derby di volley femminile | Life365eu sconfitta 3-1 a Ravenna rimandato il riscatto in campionato

La squadra femminile di volley Life365.eu ha perso 3-1 contro l’Olimpia Teodora Ravenna nel derby di sabato. La partita si è giocata a Ravenna e ha visto le ospiti mettere in campo tutto quello che avevano, ma senza riuscire a vincere. Ora, l’obiettivo è concentrarsi sul prossimo match per tentare di riscattarsi.

La Life365.eu ha incassato una sconfitta per 3-1 nel derby di volley femminile contro l’Olimpia Teodora Ravenna, sabato 7 febbraio 2026. La partita, disputata sul campo della formazione ravennate, ha visto le forlivesi lottare, ma soccombere nonostante un finale di match che avrebbe potuto riservare loro un tie-break. Il risultato finale, 22-25, 25-21, 25-18, 25-22, lascia la Life365.eu a zero punti nel confronto diretto e rappresenta una battuta d’arresto nel proseguimento del campionato. L’incontro ha visto un avvio promettente per la squadra forlivese, che è riuscita a imporre il proprio ritmo nel primo set, portandosi avanti con un vantaggio che ha costretto l’allenatore della squadra di casa a chiedere un timeout.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ravenna Life365.eu Volley B1 femminile. Life365.eu, l’ora del riscatto: match salvezza dominato Volley B maschile e B1 femminile. Che derby: Querzoli a San Marino, la Life365.eu in casa della Teodora Dopo la pausa, la Querzoli affronta subito una trasferta difficile a San Marino contro la Teodora. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ravenna Life365.eu Argomenti discussi: Sorpasso sfiorato… Derby italiano nei play off di Champions; Alessia Orro trascina il Fenerbahce contro il Galatasaray, ma salta il derby con Myriam Sylla; Derby di Terracina in B2F, Assitec a caccia del riscatto, Sabaudia sfida la capolista; Cava de’ Tirreni, aria di derby: ASD Cava Volley e ASD Minerva si sfidano in Prima Divisione Maschile e Serie D Femminile a distanza di una settimana. Volley femminile, la Life365 lotta, ma non fa punti nel derby a RavennaLe forlivesi perdono, ma con qualche rimpianto per un finale che avrebbe potuto portare Folli e compagne ad un meritato tie break ... forlitoday.it Tabellone Champions League volley femminile 2026: Conegliano ai quarti, derby italiano ai playoffSi è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League 2025-2026 di volley femminile. A determinare la griglia sono stati i ... oasport.it DERBY DAY Prima di ritorno oggi in Ghirada: a far visita agli orogranata è l'Olympo per il derby trevigiano del girone Andiamo raga! #wearefamily #cuoreorogranata #serieb #U19 #under19 #pallavolo #pallavologiovanile #volleyball #volley #volleytre facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.