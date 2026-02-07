Deposito scorie il no arriva in parlamento | Inquinerebbe anche il Tevere fino a Roma

Il no al deposito di scorie radioattive arriva in Parlamento. Famiano Crucianelli, presidente del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, ha detto chiaramente che il progetto inquina anche il Tevere, fino a Roma. La discussione si concentra sul rischio di contaminazione e sulle proteste dei cittadini che si oppongono all’impianto. La questione è calda e ancora tutta da risolvere.

Il no al Deposito nazionale per le scorie radioattive approda in parlamento. Il 5 febbraio, il presidente del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Famiano Crucianelli, è intervenuto nell'audizione presso la Camera dei deputati sui progetti di legge "in materia di energia nucleare.

