Denus Casagrande è scomparso da una settimana i fratelli | Vogliamo solo sapere se stia bene

Denus Casagrande è scomparso da una settimana. I suoi familiari di Pavia non hanno più sue notizie e sono preoccupati. Da un mese, l’uomo si trovava a Barcellona, e ora vogliono solo sapere se sta bene.

