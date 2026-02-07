Denus Casagrande è scomparso da una settimana i fratelli | Vogliamo solo sapere se stia bene
Denus Casagrande è scomparso da una settimana. I suoi familiari di Pavia non hanno più sue notizie e sono preoccupati. Da un mese, l’uomo si trovava a Barcellona, e ora vogliono solo sapere se sta bene.
Denus Casagrande è scomparso da una settimana: i suoi familiari non hanno più sue notizie. L'uomo, originario di Pavia, da un mese era a Barcellona.🔗 Leggi su Fanpage.it
