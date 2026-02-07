Demetrio Albertini incontro su passione resilienza e lavoro di gruppo nel carcere di Bollate

Demetrio Albertini ha incontrato i detenuti nel carcere di Bollate per parlare di passione, resilienza e lavoro di gruppo. L’evento, ultimo di una serie iniziata a gennaio, è stato organizzato dalla Fondazione Feltrinelli e Fiera Milano. Albertini ha condiviso storie e riflessioni, cercando di ispirare chi sta vivendo momenti difficili. La sala si è riempita di ascoltatori attenti, pronti a ricevere i messaggi di speranza e determinazione.

Nell’ambito di Vite in campo, un percorso culturale e narrativo - promosso da Fondazione Feltrinelli con Fiera Milano - che intreccia sport, memoria e cittadinanza attiva, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si è tenuto giovedì mattina nella casa di reclusione di Bollate un incontro tra Demetrio Albertini e il giornalista sportivo Nino Minoliti. Un dialogo partecipato con tante domande da parte delle persone della comunità di Bollate attorno ai valori che lo sport trasmette: la passione, la resilienza, la capacità di lavorare in gruppo valorizzando le differenze, mettendo in luce l’importanza del percorso formativo al di là delle vittorie e delle sconfitte, al di là del contesto calcistico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Demetrio Albertini, incontro su passione, resilienza e lavoro di gruppo nel carcere di Bollate Approfondimenti su Demetrio Albertini “Vite in campo”, il fischio d’inizio. Primo incontro nel carcere di Bollate: "Lo sport, un ponte oltre le sbarre" Lavoro, a Bollate il carcere cerca Capo d’Arte dell’officina meccanica Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Demetrio Albertini Argomenti discussi: Taccuino degli eventi in carcere, settimana 31 gennaio-6 febbraio; Ferma il gelo - La Serie A in campo per l'UNHCR; Oltre il campo - Come la mente costruisce il futuro, l'incontro con gli studenti a teatro; L’allenamento mentale per affrontare le sfide della vita: Ceccarelli, Donnini e Albertini incontrano gli studenti. Olimpiadi Invernali Milano Cortina: tutteSi è trattato dell'ultimo incontro di una serie di 4 iniziati nel mese di gennaio e nati dalla collaborazione tra Fondazione Feltrinelli e Fiera Milano ... gazzetta.it "Ferma il gelo": la Lega Serie A in campo per UNHCR! Testimonial Demetrio Albertini, Giuseppe Bergomi, Khéphren Thuram e Timothy Weah udinese.it/news/societa/f… x.com Li chiamavano Trinità Sa molto di Benedizione infatti questo abbraccio a tre tra Sofia Goggia, Demetrio Albertini e Federica Brignone Abbiamo: Oro Olimpico con Sofia, una Coppa del Mondo Generale in carica e un Mondia facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.