Demenza un caso su tre è legato a 16 malattie comuni | ecco l' elenco

La demenza colpisce molte più persone di quanto si pensi. In realtà, un caso su tre è legato a 16 malattie diverse, non solo all’età avanzata. Molti credono che sia una condanna inevitabile dell’invecchiamento, ma la realtà mostra che ci sono cause e trattamenti differenti. Conoscere queste malattie può aiutare a intervenire prima e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

La demenza viene spesso raccontata come una malattia inevitabile, legata esclusivamente all'invecchiamento e al progressivo deterioramento del cervello. Ma la ricerca scientifica sta aprendo uno scenario diverso, in cui il destino cognitivo non dipende solo dai neuroni, bensì dallo stato di.

