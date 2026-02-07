De Sica sfida il passato | il cinepanettone si reinventa tra giallo e comicità vernacolare

De Sica sfida il passato e prova a rinnovare il cinepanettone. Dopo anni di storie ormai scontate, il regista porta il genere tra giallo e comicità vernacolare, cercando di conquistare le nuove generazioni senza rinunciare alle radici. La sfida è aperta, e il pubblico aspetta di vedere se questa svolta funzionerà.

Il cinema italiano, un tempo prolifico nel genere comico natalizio, si trova oggi a confrontarsi con un’eredità complessa e un tentativo, tutt’altro che semplice, di reinventarsi. Dopo la dichiarazione di “morte” del cinepanettone nel 2017 con “Super Vacanze di Natale”, il tentativo di colmare il vuoto lasciato al botteghino si è rivelato un’impresa ardua, un po’ come cercare di riempire un calzino della Befana senza un dono degno. Il fenomeno, che per anni ha incarnato un’istantanea, spesso caricaturale, della società italiana, si è trasformato in una ricerca continua di un nuovo format, di un nuovo equilibrio tra risate, critica sociale e, inevitabilmente, volgarità.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su De Sica Italia Quest’anno il cinepanettone è «Vacanze in Vaticano». A Papa Leone XIV tocca recitare con Vanzina, De Sica, Cucinotta & c Agata Christian – Delitto sulle nevi, recensione: Christian De Sica e Lillo in un film a metà tra il giallo e la commedia Un nuovo film unisce il giallo alla commedia, con Christian De Sica e Lillo Petrolo protagonisti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su De Sica Italia Argomenti discussi: VIDEO I Agata Christian: intervista a Eros Puglielli, Christian De Sica, Lillo e Paolo Calabresi; In sala De Sica e Albanese sfidano ‘Anaconda’ e ‘Hamnet’; Olympic Salerno, sfida dall'alta posta in palio con la Fidelis Agro. Il vivaio punta sui progressi dell'Under 14; 'Arsenale a colazione': quattro film cult in programma per la rassegna mattutina. Campionato di Eccellenza: il Costa d’Amalfi torna in campo, è tempo di DerbyArchiviata l'ultima sfida di campionato, per l'FC Costa d'Amalfi non c'è tempo per voltarsi indietro. Il calendario propone subito una gara dal sapore speciale: sabato 31 gennaio alle ore 15, allo sta ... ilvescovado.it Sabato 31 gennaio allo stadio V. De Sica di Montepertuso il Costa d’Amalfi affronta il San Vito Positano 1956. Archiviata l’ultima sfida, è già tempo di derby. Trasferta vietata alla tifoseria ospite per ordinanza comunale. #IlVescovado #notizie #sport #calcio #a facebook

