De Sica e Lillo | I napoletani sono intelligenti Apprezzeranno il nostro film che unisce risate al giallo

De Sica e Lillo lanciano una sfida ai napoletani: il loro nuovo film unisce risate e mistero. In una villa isolata, una famiglia di milionari si trova intrappolata, con un delitto da risolvere e una valanga che blocca ogni via di fuga. La scena è pronta per una miscela di commedia e giallo, e i due attori sperano che il pubblico napoletano apprezzi questa combinazione.

