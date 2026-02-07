De Sica e Lillo | I napoletani sono intelligenti Apprezzeranno il nostro film che unisce risate al giallo
De Sica e Lillo lanciano una sfida ai napoletani: il loro nuovo film unisce risate e mistero. In una villa isolata, una famiglia di milionari si trova intrappolata, con un delitto da risolvere e una valanga che blocca ogni via di fuga. La scena è pronta per una miscela di commedia e giallo, e i due attori sperano che il pubblico napoletano apprezzi questa combinazione.
C’è un delitto, una villa isolata, una valanga che taglia ogni via di fuga e una famiglia di milionari pronta a sbranarsi. Ma ci sono anche battute fulminanti, gag imprevedibili e una coppia investigativa tutta da ridere.Con Agata Christian – Delitto sulle nevi la commedia italiana cambia passo e.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Un nuovo film unisce il giallo alla commedia, con Christian De Sica e Lillo Petrolo protagonisti.
Agata Christian si apre su un film che mescola il giallo e la commedia, portando sul grande schermo un mix di risate e suspense.
