De Rossi | Sfidare Conte è emozionante ma oggi vogliamo vincere Amorim è più forte di me

Questa sera il Genoa si prepara alla sfida contro il Napoli, con De Rossi che parla di emozioni e obiettivi chiari. L’ex centrocampista si dice felice di sfidare l’allenatore avversario, Conte, ma sottolinea che in campo vogliono vincere a ogni costo. De Rossi ammette che contro Amorim, l’allenatore del Napoli, si sente un po’ in svantaggio, ma si concentra sulla partita e sulla voglia di portare a casa i tre punti. La sfida del 24° turno di Serie A si preannuncia già calda, con

Nel prepartita Genoa-Napoli, l’allenatore dei liguri affronta la sfida del 24° turno di Serie A 202526 delineando l’approccio e le motivazioni che guideranno la squadra. L’obiettivo è mettere in campo una prestazione di alto livello, capace di dimostrare carattere e coerenza contro un avversario temibile, affidandosi alle risorse disponibili e a una manovra che possa crescere con continuità. La lettura della situaziòne punta a una partita di carattere con una gestione della gara che privilegi ritmo e intensità dall’inizio. Sono stati valorizzati i segnali positivi emersi nelle ultime uscite contro squadre di alto livello, come la Lazio, e l’allenatore sottolinea la necessità di mantenere tali standard per affrontare una big con fiducia e ordine tattico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, si presenta carico prima di affrontare il Napoli nel 24° turno di Serie A.

