Dopo l’ennesima partita, Daniele De Rossi si è lasciato andare a una lunga critica sui cambiamenti nel calcio. Ai microfoni di Dazn, l’ex calciatore ha detto di non distinguere più un errore evidente nel gioco e ha commentato come questa confusione stia modificando il modo di interpretare il calcio. Le sue parole sono state un’accusa diretta alle decisioni arbitrali e alla nuova tendenza a non sanzionare più alcuni errori, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con il dubbio e la frustrazione.

Nel post-partita, ai microfoni di Dazn ha parlato Daniele De Rossi, sfogandosi sugli episodi arbitrali, sulla frustrazione del momento e sulla prestazione della sua squadra. Che cosa le resta di questa partita, soprattutto dopo l’episodio decisivo?“Non sappiamo più che dire. Ne ho parlato già la settimana scorsa e penso coinvolga tanti colleghi. Non sappiamo più cos’è un chiaro errore. Questo non mi sembra un chiaro errore da VAR. Non sappiamo più se bisogna calpestare un piede per fare fallo o se basta sfiorare un avversario.” È una frustrazione che va oltre la singola partita?“Sì. Al di là del dispiacere e delle nostre ingenuità, io non so più che sport sto allenando. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Rossi: “Non so più cos’è un chiaro errore, così il calcio cambia”

