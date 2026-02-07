De Rossi | Il rigore per il Napoli? Avremmo protestato se non ce lo avessero fischiato

Daniele De Rossi si è detto convinto che il rigore assegnato al Napoli fosse giusto. Il tecnico del Genoa ha commentato il fallo in modo diretto, spiegando che, se il rigore fosse stato negato, anche lui avrebbe protestato. Dopo il match, De Rossi si è concentrato sull’episodio, senza troppi giri di parole.

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, è intervenuto a Dazn nel post-gara di Genoa-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni. De Rossi: «Il calcio che ho giocato io non esiste più». «Questo non mi sembra un chiaro errore da dover richiamare il Var. Non si capisce se bisogna calpestare un piede per commettere fallo o si possa anche passarci sopra. Non so più niente, il calcio che ho giocato io non esiste più. Per questo devo lavorare meglio sui miei calciatori dicendogli di dover saltare con le braccia legate al fianco, non so che sport sto allenando. Ormai si protesta su tutto anche a causa di questo regolamento, ormai ci attacchiamo a tutto per avere vantaggi in questo protocollo assurdo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Rossi: “Il rigore per il Napoli? Avremmo protestato se non ce lo avessero fischiato” Approfondimenti su De Rossi Genoa Open VAR chiarisce l’episodio Rrahmani-Koné: “Se fosse stato in area e avesse dato rigore, lo avremmo tolto” Zazzaroni: “Se non avessero dato al Milan il rigore non dato alla Lazio sarebbe successo…” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su De Rossi Genoa Argomenti discussi: De Rossi: Genoa, sconfitta immeritata. Il primo rigore è l'anticalcio; De Rossi e la battuta a Sarri sull’Olimpico vuoto: C’era più gente a Figline - Ostiamare…; Un Genoa determinato e bello cede solo su rigore ed al minuto 100 alla Lazio (3-2). Prova gagliarda dei ragazzi di De Rossi.; Genoa beffato all’ultimo dalla Lazio, De Rossi: Con questo regolamento è diventato difficile difendere. Serie A, il Napoli in 10 batte 3-2 il Genoa di De Rossi con un rigore discutibileI partenopei, penalizzati dagli errori di Buongiorno che causano le reti di Malinovskiy e Colombo strappano la vittoria tra le polemiche grazie ad un rigore in pieno recupero ... ilgiornale.it Genoa, beffa di rigore al 95': il Napoli passa 3-2 al FerrarisLe due squadre si presentano con moduli simili: il Genoa di De Rossi sceglie il 3-5-2 con Bijlow tra i pali e la coppia Vitinha-Colombo in avanti, mentre il Napoli di Conte risponde con un 3-4-2-1 ... telenord.it Daniele De Rossi è tornato a parlare di Lazio-Genoa e di quel rigore che... https://www.lazionews.eu/notizie/de-rossi-lazio-genoa-rigore-parole/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #LazioGenoa #DeRossi #DanieleDeRossi #rigore #intervista facebook Genoa, De Rossi: "Non mi piace quello che vedo, il primo rigore è l'anticalcio. E Sarri è d'accordo" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.