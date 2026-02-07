De Rossi a Dazn arriva Conte | Ecco il mostro sacro gli lascio il microfono sennò si arrabbia

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, si è lasciato intervistare da Dazn e ha parlato di grandi sfide. Ha detto che il momento di vincere contro una big è arrivato e che la squadra merita una soddisfazione del genere. Poi ha scherzato con il microfono, lasciandolo a Conte, che si è fatto vivo con qualche battuta. La lotta in campionato si fa più interessante.

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ai microfoni di Dazn: È maturo il tempo di battere una big. “Ne parlavo oggi col mio staff, la squadra se la meriterebbe una vittoria su una grande, certo non credo che il Napoli sarà d’accordo”. Lei ha parlato molto bene di Antonio Conte. “È sempre stato un allenatore coerente con quello che ci diceva, ci disse dal primo giorno in Nazionale che ci avrebbe sempre dato una spiegazione per quel che ci avrebbe fatto fare. Il che – diceva – non vuol dire che andrà bene però sono cose che non improvviso. Lui, Spalletti, ti convincevano anche con coerenza e rettitudine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Rossi a Dazn, arriva Conte: “Ecco il mostro sacro, gli lascio il microfono sennò si arrabbia” Approfondimenti su De Rossi Conte De Rossi a Dazn: «Emozionante sfidare mostri sacri come Conte, ecco cosa vogliamo fare oggi. Amorim è meglio di me!» Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, si presenta carico prima di affrontare il Napoli nel 24° turno di Serie A. Calvarese consiglia: «Errori arbitrali? Bisogna abbassare i toni e azzerare le polemiche, sennò non si arriva in fondo! Ecco la strada da prendere» Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha commentato la situazione attuale degli arbitri, sottolineando l’importanza di abbassare i toni e ridurre le polemiche riguardo agli errori arbitrali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su De Rossi Conte Argomenti discussi: DDR: Ambrosini intervista De Rossi Streaming | DAZN IT; La delusione di De Rossi e Vásquez dopo la sconfitta con la Lazio Streaming | DAZN IT; Lazio - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; De Rossi: Che fastidio, il Genoa meritava come o più della Lazio. Visto questo regolamento faremo così…. Conte a DAZN: Sarà dura, ma nelle difficoltà dobbiamo esaltarci. Lukaku? Serve pazienza. De Rossi? PredestinatoNel pre-partita di Genoa-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN. Che partita ti aspetti? Sentivo prima le parole di Emanuele Giaccherini, ... tuttonapoli.net Genoa, Vitinha a DAZN: De Rossi porta tanta energia positiva e fiduciaVitinha, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Napoli: De Rossi è un allenatore che porta tanta energia positiva, fiducia , ... tuttonapoli.net Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della gara contro il Napoli: "Vogliamo fare una gara di personalità". facebook Tris del Genoa a Marassi 3 De Rossi aggancia Pisacane in classifica a 19 punti La lotta salvezza è sempre più agguerrita #GenoaCagliari #SerieAEniLive #DAZN x.com

