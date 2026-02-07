de filippo pilastro e voce senza tempo

Questa settimana a Empoli si vive tra note di jazz e spettacoli teatrali. Un fine settimana dedicato a chi cerca emozioni autentiche e vuole riscoprire la cultura locale. Gli eventi attirano appassionati di tutte le età, pronti a lasciarsi coinvolgere da spettacoli che celebrano la tradizione e l’arte dal vivo.

EMPOLI Dal jazz ad un fine settimana di grande teatro dedicato a tutti coloro che amano la cultura, la tradizione e le emozioni vere. Questo è quanto aspetta chi tra stasera alle 21 e domani alle 17 vorrà accomodarsi in sala al Teatro Il Momento in via del Giglio a Empoli. La Compagnia Teatrale Risate ed Applausi porterà infatti in scena uno spettacolo dedicato a Eduardo De Filippo (nella foto), pilastro del teatro italiano e voce senza tempo dell’animo umano, dal titolo "Tu lo conosci Eduardo?". Si tratta di un racconto teatrale intenso e coinvolgente che attraversa parole, personaggi e atmosfere Eduardiane, tra ironia, poesia e profonda umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

